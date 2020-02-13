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, ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Pakistan ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı

13.02.2020, 22:51

Başkan 'ın ziyareti kapsamında yanında bulunan , Twitter'dan paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak paylaşımında " ziyaretleri kapsamında geldiğimiz dost ve kardeş ülke Pakistan’da işbirliğimiz ve özellikle bölgenin istikrarı açısından önemli görüşmeler gerçekleştirdik." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyareti kapsamında yanında bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak'ın paylaşımı şu şekilde: "Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri kapsamında geldiğimiz dost ve kardeş ülke Pakistan'da işbirliğimiz ve özellikle bölgenin istikrarı açısından önemli görüşmeler gerçekleştirdik."

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