Milyonlar Rejim tehdidi altında

İdlib'de savaş kızışıyor. Rusya ve İran destekli Suriye Ordusu saldırıları yüzünden her gün onlarca sivil hayatını kaybederken, yüzbinlerce kişi de güvenli bölgelere göç ediyor. Halep-Şam kent merkezlerini bağlayan M-5 karayolunun çevresindeki köyler Esad rejiminin eline geçti. Halep'in güneybatısından batıya ilerleyen rejim güçleri, M-5'te hakimiyeti sağladı. Esad askerleri, İdlib'in doğusunda yer alan Kefer Halep, Meyzenaz köylerini de ele geçirmesiyle birlikte Cilvegözü Sınır Kapısı'na 30 km mesafede konuşlandı. Suriye Ordusu, İdlib şehir merkezi ve Etarıp başta olmak üzere bölgedeki yüzlerce yerleşimi tehdit etmeye başladı. Öyle ki bölgede sadece 20 gün önce güvenli diye inşa edilen çadır kamplar boşaltıldı. Türkiye sınırı ve Suriye Ordusu arasında sıkışan halk ise sınırın yanı sıra TSK'nın terörden arındırdığı Afrin, Azez, Cerablus ve El Bab'a göç ediyor. Suriyeliler, yollarda kilometrelerce konvoy oluşturuyor.

UĞUR YILDIRIM