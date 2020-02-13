Rus heyete Soçi vurgusu yapıldı

Türk gözlem noktalarına yönelik saldırılar sonrası gerginliğin arttığı İdlib'deki gelişmeleri masaya yatırmak için Türkiye'ye gelen Rus heyetle yapılan görüşmelerde Türkiye'nin İdlib'deki 12 gözlem noktasını hiçbir şekilde bırakmayacağı vurgulandı. Toplantıda Soçi mutabakatı benzeri gerilimi azaltma anlaşması üzerinde en çok durulan konulardan biri oldu. Toplantıda kritik önemdeki M-4 ve M-5 karayollarının Ankara ve Moskova kontrolünde olması gerektiği Rus heyete iletildi.



JEFFREY, ANKARA'DA TEMASLARDA BULUNDU

Rus heyetiyle gerçekleştirilen İdlib konulu toplantıların ardından ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey de dün Ankara'daydı. ABD'li yetkililer, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki Türk heyetle görüştü. Jeffrey ve beraberindeki heyet daha sonra da Külliye'de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la da bir araya geldi. Görüşmelerde ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğu vurgulandı.