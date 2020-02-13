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Başkan 'da!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan'da!

13.02.2020, 15:01 Güncelleme Tarihi: 13.02.2020,15:43

Başkan kritik ziyaretlerde bulunmak üzere 'ın başkenti İslamabad'a geldi. Başkan Erdoğan, Pakistan tarafından törenle karşılandı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'a gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Başbakanlık konutunda resmi törenle karşılandı. Başbakanlık binasındaki resmi karşılama töreninde, iki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından Başkan Erdoğan tören kıtasını denetledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pakistan'da

Başkan Erdoğan ve İmran Han daha sonra heyetlerini birbirlerine tanıttı. Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan da hazır bulundu.

PAKİSTAN MİLLİ MECLİSİ VE SENATOSU'NUN ORTAK OTURUMUNA HİTAP EDECEK
Başkan Erdoğan, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile de bir araya gelecek.

Görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Erdoğan, iki gün sürecek resmi temasları kapsamında Pakistan Milli Meclisi ve Senatosu'nun ortak oturumuna da hitap edecek.

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