Başkan Erdoğan cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile birlikte kıldı

Türkiye-Pakistan Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak üzere Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Pakistan Cumhurbaşkanlığı mescidinde kıldı. Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi ile birlikte cuma namazını kılan Erdoğan, daha sonra Türkiye-Pakistan İş Forumu'na katılmak üzere Cumhurbaşkanlığından ayrıldı.