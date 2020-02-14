Başkan Erdoğan iftiralara savaş açtı

Başkan Erdoğan, Meclis’te yaptığı konuşmada kendisini hedef alan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Dilekçede, CHP liderinin FETÖ söylemleriyle bire bir örtüşen sözlerine dikkat çekilerek, “Sayın Cumhurbaşkanımızı vatana ihanetle itham etmekkişilik haklarına saldırının ötesinde açık bir provokasyondur” denildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin 11 Şubat tarihli Meclis grup toplantısında sözde 'FETÖ'nün siyasi ayağını açıklama' vaadiyle çıktığı kürsüde gerçekleştirdiği açıklamaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında 500 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Asliye Hukuk Mahkemesine sunulan dava dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun asılsız ve dayanaksız ithamlarla Erdoğan'ın kişilik haklarını ağır şekilde itham ettiği belirtildi.

TAMAMI GERÇEK DIŞI

Dilekçede, "Davalının konuşmasında ileri sürdüğü hususların tamamı gerçek dışıdır. Bu iddialarla ilgili olarak daha önce çeşitli vesilelerle açıklama yapılmış, iddiaların haksız ve mesnetsiz olduğu vasat zekaya sahip bir kişinin anlayabileceği şekilde izah edilmiştir. Ancak aynı iddiaların tekrarlanmasından anlaşılacağı gibi davalı, gerçeklerle yüzleşmek yerine, inandığı yalanların konforunda yaşamayı sürdürmeyi tercih etmektedir. Gerçeklerin bu ölçüde çarpıtılması, yalanın bu kadar rahat ifade edilebilmesi, hakaret ve iftiranın bu denli olağanlaştırılması geçmişte örneklerini pek çok kez müşahade ettiğimiz bir FETÖ ahlakıdır. Bu ahlakın ana muhalefet partisi liderinde, şahsında tecessüm etmesi ülkemiz için büyük bir talihsizliktir" denildi. TÜRK Milleti'nin birliğini temsil ve TBMM adına başkomutanlık sıfatını deruhte eden Cumhurbaşkanının, FETÖ ile bağlantılı olduğuna, hatta baş FETÖ'cü olduğuna ilişkin beyanların, eleştiri sınırının çok ilerisinde, hakaret içeren ve gerçeklikten çok uzak, iftira olduğunun ifade edildiği dilekçede Kılıçdaroğlu'nun CHP-FETÖ işbirliğini örtmeye çalıştığı belirtilerek şöyle denildi:

HAKARET VE İFTİRA

"Davalının söylemleri, FETÖ'nün söylemleriyle birebir örtüşmektedir. Cumhurbaşkanımızı vatana ihanetle itham etmek, kişilik haklarına ağır bir saldırının ötesinde açık bir kışkırtma ve provokasyondur" ifadeleri kullanıldı.

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