Başkan Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han'dan kritik açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Pakistan Başbakanı İmran Han ortak basın toplantısı düzenledi. "2023 yılına kadar Pakistan ile ticari hacmimizi 5 milyar dolara çıkaracağız. 13 anlaşmanın imzalanmış olması önemli. Pakistan ve Afganistan ilişkilerinin geliştirilmesi için elinden geleni yapacaktır. Türkiye, Keşmir halkının yanındadır." açıklamasında bulundu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI



Erdoğan, "2023 yılına kadar Pakistan ile ticari hacmimizi 5 milyar dolara çıkaracağız. 13 anlaşmanın imzalanmış olması önemli. Pakistan ve Afganistan ilişkilerinin geliştirilmesi için elinden geleni yapacaktır. Türkiye, Keşmir halkının yanındadır." dedi.



Başkan Erdoğan, "Şu anda Suriye'de size (Türkiye'ye) saldırılar yapılmaktadır, bu konuda Pakistan her zaman yanınızda olacaktır" açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca, "Pakistan'ın bölgedeki büyük fedakarlıklarını dile getirmeliyim." şeklinde konuştu.





Erdoğan, dünyaya Keşmir hakkında "Türkiye, Keşmir sorununun diyalog yoluyla, BM kararları temelinde, Keşmirli kardeşlerimizin beklentileri gözetilerek çözülmesinden yanadır." mesajın verdi.

İMRAN HAN'IN AÇIKLAMALARI

Pakistan Başbakanı Han yaptığı açıklamada "8 milyon Keşmirli açık hava hapishanesinde yaşıyor. Keşmir hakkında söyledikleri için sayın Erdoğan'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Han, "Şu anda Suriye'de size (Türkiye'ye) saldırılar yapılmaktadır, bu konuda Pakistan her zaman yanınızda olacaktır" dedi.



Pakistan Başbakanı Han, "Birçok alanda Türkiye'nin tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz." ifadelerine yer verdi.