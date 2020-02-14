Başkan Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi. Başbakanlıktaki baş başa olan görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir araya geldi. Başbakanlıktaki baş başa görüşme, basına kapalı gerçekleşti.
Baş başa görüşmelerinin ardından Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na başkanlık edecek Başkan Erdoğan ve Başbakan Han, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
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