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Başkan Erdoğan'dan 'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan Pakistan'da önemli açıklamalar

14.02.2020, 13:05 Güncelleme Tarihi: 14.02.2020,13:19

Başkan , Tükiye İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Kardeş Pakistan'la ilişkilerimizdeki ivmeyi bir üst aşamaya çıkarmış olacağız. DEİK'e ve Pakistanlı muhataplarına ayrıca teşekkür ediyorum.

Pakistanlı ticari ve ekonomik bağlarımızı siyasi münasebetlerimizin seviyesine çıkarmak istiyoruz. Bu alandaki potansiyelimizin bir hayli gerisinde kaldık. Pakistan'ın ticaretinin 804 milyon dolarda kalması ülkelerimize yakıştıramıyorum. Süratle 1 milyar dolara çıkarılmalı ve sonrasında 5 milyar doları hedeflemeliyiz

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