Emniyet müdürüne saldırının altından FETÖ çıktı

Trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından makamında vurulan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehit edilmesi olayında FETÖ izi ortaya çıktı. İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 27 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İki yıl önce Rize'de makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit olan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi cinayetinin altından FETÖ çıktı. Dün cinayetle ilgili çok önemli bir operasyon düzenlendi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI

2018 yılının Aralık ayında görev yerinin değiştirilmesini talep eden ve olumsuz yanıt aldığını iddia ederek Rize İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden ve Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı ağır şekilde, koruma polisi Yiğitcan Köksal'ı ise hafif şekilde yaralayan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun FETÖ/ PDY terör örgütü ile bağlantısı tespit edildi. Soruşturma kapsamında dün İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 27 kişiden 25'i gözaltına alındı. 2 kişinin ise yurtdışına kaçtığı tespit edildi.

KATİLLE İRTİBAT

Gözaltına alınanlar arasında 9'u aktif polis memuru olmak üzere, 5'i ihraç edilmiş polis memuru, araştırma görevlileri, bir doktor, 4 öğretmenin bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece Üsküdar İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yapan, darbecilere karşı koyan ve Başkan Erdoğan'ın Kısıklı'daki evi ile çevresini koruma altına alan Altuğ Verdi'yi öldüren polis memuru ile irtibatı oldukları ve ona yardım yataklık ettikleri iddia ediliyor.