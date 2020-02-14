Sağlık Bakanı Koca: Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişi normal hayatlarına devam edecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin bundan sonra normal hayatlarına devam edeceklerini, herhangi bir takip gerekmediğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Koca, Vuhan'dan tahliye edilen 42 kişinin bundan sonra normal hayatlarına devam edeceklerini, herhangi bir takip gerekmediğini bildirdi. Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs tespitinde kullanılan yerli kitin gelen talepler doğrultusunda ihraç edileceğini açıkladı.

İşte Sağlık Bakan Fahrettin Koca'nın konuşmasından öne çıkanlar;

14 günlük zaman dilimde hastalık bulgusu yoktu. İlk günden itibaren 3 günlük aldığımız tetkiklerde bir bulguya rastlanmadı. Bugün çıkan sonuçların negatif olduğu yani corona virüsüne rastlanmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. 42 yolculardı.

1 GÜN DAHA KALMAK İSTEDİLER

Ben kendileri ile bütün vatandaşlarımızla görüştüm. 5 tane de çocuğumuz vardı. Bundan sonraki süreçte de normal hayatlarına devam edecekler. Yurt dışında olan vatandaşlarımız 1 gün daha kalmak istediklerini belirttiler.

KİT TALEPLERİ

Bu süreçte kitler DSÖ doğrultusunda üretiliyor. Bir ülkeden 10 bin talebi bulunuyor. Bu kit 90 ila 120 dakika arasında sonuç verebiliyor. Almanya'da ve Fransa'da bulunan kitlerin 3 saati buluyor bu süre. Önümüzdeki günlerde de yurtdışına talebi karşılamak üzere yapılmış olacak. Kırgızistan ve Özbekistan bizden kit istedi. Türkiye'de kit üretiminde sorun olmayacağını söyleyebiliriz.

İçeride sağlık personeli dahil 61 kişi bulunuyor. 42 kişi bugün itibariyle tahliye oldu. Yabancı vatandaşlar ise bir gün daha kalarak yarın ülkelerine dönecekler. Hastane ise kapatılmayacak bir enfeksiyon hastanesi olarak kullanılacağını söyleyebiliriz.

VİRÜSE KARŞI TÜRKİYE'DE 48 HASTANE

Termal kamera uygulamasının yetersiz olduğu eleştirilere yönelik Bakan Koca, ''DSÖ'nün önerdiklerinden daha ötesini uygulayan ülke Türkiye oldu. Burada gözlem altında tutan bir ülke de olmadı. DSÖ önermediği zamanda biz başlattık bu uygulamayı. Karantina odalarımız hazır. Bizim 48 tane kurabileceğimiz 50 yataklı karantina hastanesi olacak hastanelere sahibiz'' dedi.

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