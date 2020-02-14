Son dakika: Ege'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Muğla'nın Datça ilçesinin açıklarında saat 19.02'de yerin 8.72 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada gelişmelerin takip edildiği belirtildi.

AFAD tarafından yapılan açıklamada "Ege Denizi'nde Datça açıklarında saat 19.02'de 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Ege'de, Yunanistan Dodecanese'nin 23,59 kilometre, Marmaris'in ise 100,03 kilometre açıklarında saat 19.02'de 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Deprem, yaklaşık 8,72 kilometre derinlikte gerçekleşti.

KANDİLLİ 4.8

Kandilli Rasathanesi ise depremin yerin 2.2 kilometre derinliğinde ve 4.8 büyüklüğünde meydana geldiğini duyurdu.

DÜN DE DEPREM OLMUŞTU

Akdeniz, Muğla ve Elazığ'da dün peş peşe depremler meydana gelmişti. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verileri göre, Akdeniz'de saat 19.20 sularında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin yerin 11.40 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtilmişti.