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soruşturmasında gözaltındaki 2 kişi tutuklandı

Adnan Oktar soruşturmasında gözaltındaki 2 kişi tutuklandı

15.02.2020, 13:29

suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü soruşturması kapsamında, geçtiğimiz pazartesi günü 'de gözaltına alınan U. ve Turgut A. adliyeye sevkedildi. İki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturması kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İstihbarat ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerince 12 Şubat'ta Kadıköy'de düzenlenen operasyonda yakalanan Adnan Oktar organize suç örgütü soruşturması ve "müstehcenlik" (çocuk pornografisi) suçlamasıyla aranan Turgut A. ile bu şüpheliye yardım ve yataklık ettiği öne sürülen İpek Esra U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

AA

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