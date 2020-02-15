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Başkan Erdoğan duyurmuştu! 70 belediye başkanı ’ye geçiyor

Başkan Erdoğan duyurmuştu! 70 belediye başkanı AK Parti’ye geçiyor

15.02.2020, 09:22

Başkan ’ın, farklı partilerden beş belediye başkanına rozet taktığı grup toplantısının ardından bağımsızlar ve muhalefet partilerinden yaklaşık 70 ilçe ve belde belediye başkanının daha ’ye transfer işlemi tamamlandı. Bu isimlerin 2,5 milyon vatandaşın yaşadığı belediyeleri yönettiği belirtildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, 11 Ocak'ta yaptığı açıklamada 100'e yakın belediyeden AK Parti'ye katılım olacağını söylemişti. Başkan Erdoğan, Grup Toplantısı'nda beş yeni belediye başkanına rozetlerini takmıştı. Başkan Erdoğan, her hafta katılımların devam edeceğini belirtmiş, "Mümkün oldukça, salı günleri grup toplantımızı ihmal etmeyeceğiz, bu heyecanı birlikte yaşayacağız" demişti.

Milliyet'te yer alan habere göre; "Rozet takma törenleri"ne Başkan Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretleri ve yoğun gündem nedeniyle ara verildi. AK Parti Seçim İşleri Başkanlığı'nda, AK Parti'ye geçecek 70 belediye başkanının işlemlerinin tamamlandığı, bu isimlerin 2,5 milyon vatandaşın yaşadığı belediyeleri yönettiği belirtildi.
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