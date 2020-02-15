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Başkan Erdoğan'dan 'da önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da önemli açıklamalar

15.02.2020, 19:13 Güncelleme Tarihi: 15.02.2020,19:22

Başkan , AK Parti İl Binası'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.

CANLI YAYIN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Yeni Üye Çalışmaları Ödül Töreni'nde konuşuyor.

İşte Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

AK Parti 10,5 milyona yakın üye sayısıyla Türkiye'nin en fazla üyeye sahip partisidir. Bu dünyada da böyledir, örneği yok. AK Parti, uluslararası bir coğrafyaya hitap eden bir partidir..

Türkiye'de kuruluşu tepeden tabana doğru değil, tabandan tepeye doğru gerçekleştirilmiş ilk ve tek parti AK Parti'dir.

Amacımız, 83 milyon insanımızın her bir ferdini bu büyük ailenin (AK Parti) bir parçası haline getirmektir.

Ayrıntılar geliyor...

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