  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Çavuşoğlu: Türk heyeti Rusya'ya gidecek

Çavuşoğlu: heyeti 'ya gidecek

Çavuşoğlu: Türk heyeti Rusya'ya gidecek

15.02.2020, 13:50

Çavuşoğlu, 'de gelinen noktayı "Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak. gözlem noktasındaki askerlerimizi de hedef alıyor, buna müsamaha göstermemiz mümkün değil" sözleriyle değerlendirdi.

56'ıncısı düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na (MSC 2020) katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, canlı yayında Suriye İdlib'deki gelişmelere ilişkin açıklamalar yaptı.

Çavuşoğlu, bir Türk heyetinin Pazartesi günü Rusya'ya gideceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı, "Diplomasi olmazsa gerekli adımlar atılacak. Rejim gözlem noktasındaki askerlerimizi de hedef alıyor, buna müsamaha göstermemiz mümkün değil" ifadesini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çavuşoğlu: Türk heyeti Rusya'ya gidecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN