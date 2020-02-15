FETÖ iddiasını Yücel biliyordu

FETÖ’den tutuklu yargılanan Urla Belediyesi eski Başkanı CHP’li Burak Oğuz, dün hakim karşısına çıktı. Mahkemede hakkındaki iddiaları reddeden Oğuz, ‘örgüt üyesi olduğuna dair haberleri neden tekzip etmediniz?’ sorusuna “İddiaları en başından beri İl Başkanı Deniz Yücel’e danıştım. Beklemeye karar verdim” diye cevap verdi. Mahkeme, Oğuz’un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 1 aydır tutuklu olan CHP'li Urla Belediyesi eski Başkanı Burak Oğuz, 'Silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan ilk kez hakim karşısına çıktı. İddianamede yer alan isim ve şirketleri soruşturma aşamasında öğrendiğini iddia eden ve kendisine sorulan birçok soruya FETÖ taktiği ile 'Bilmiyorum, hatırlamıyorum' yanıtını veren Oğuz, darbe girişiminin baş aktörlerinden üst düzey FETÖ'cü Hakan Çiçek ile görüşmesi hakkında ise "1 kere görüştük. Şu an görsem tanımam" ifadesini kullandı. İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya CHP İzmir İl Başkanı ve aynı zamanda avukat olan Deniz Yücel, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, CHP'nin Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur, Karabağlar İlçe Başkanı Mehmet Türkbay ve CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ile partililer katıldı.

'AFRİKA HASTASIYIM'

Mahkeme Başkanı Gökberk Sunal, Deniz Kuvvetleri mahrem imamı Feyzullah Demirci ile Ayhan Kurt'la ilgili FETÖ iddialarını sorması üzerine Oğuz, bu kişilerin örgüt bağlantıları hakkında bilgisi olmadığını söyledi. Oğuz, İzmir Genç İşadamları Derneği'ne (İGİD) ne zaman üye olduğu sorusunu da, "Tam hatırlayamıyorum" diye yanıtladı. Afrika gezilerinin sorulması üzerine söz alan Oğuz, "Çocukluğumdan beri Afrika hastasıyım. Ofisimde Afrika ile ilgili birçok fotoğraf ve hediye var. Bu ziyaretlere iş için katıldım. DEİK ve TİM kayıtlarına bakılsın" dedi. Oğuz, Amerika ziyaretlerine ilişkin ise "Birlikte gittiğimiz kişi Fetullah Gülen'e gitmiş olabilir. Ben gitmedim" ifadesini kullandı.

'ASLA KABUL ETMİYORUM'

Oğuz, örgüt toplantıları tertip ettiği iddialarıyla ilgili ise "Asla kabul etmiyorum. Biri bir kitap verdiyse okumuşumdur. Kimseyi davet etmedim. Bu toplantılara kaç kez katıldığım hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı. Mahkemede Oğuz'a belediye başkanı olduktan sonra FETÖ'cü olduğu, geçmişte FETÖ ile bağlantısı olduğuna ilişkin ise "neden tekzip yayınlamadın ya da dava açmadın?" sorusu soruldu. Oğuz, "İlk başta tepki vermedim. Ama ilk andan itibaren hakkımdaki iftiraları İl Başkanıma danıştım ve beklemeyi tercih ettim' diye konuştu. Mahkeme, 30 Mart'a ertelediği davada Oğuz'un tutukluluğunun devamına karar verdi.



MUTLU TUNCER İDDİALARI SORULDU

Fethullah Gülen'in odasını görüp görmediğiyle ilgili de konuşan Oğuz, "Asla böyle bir yere gitmedim" ifadesini kullandı. Tarkan Bakırlı, Melih Çamkıran ve Mutlu Tuncer ile ilgili soruları da yanıtlayan Oğuz, "Mutlu Tuncer'le 2014-2019 seçimlerinde çalıştık. 2019'da kampanyamda aktif görev aldı. 2014 seçimleri sonrasında 'bir sonraki seçimler için haber portalı kurmamız lazım' demişti. O dönem internet sitesinin finansmanını ben sağlamıştım. Fakat daha sonra anlaşamadık. Ben seçilince bir takım talepleri oldu. Belediye şirketi yönetiminde yer almak istedi. Reddettim. Aleyhimde yazmaya başladı. İlk etapta yaptıklarımı eleştirdi. Sonra da FETÖ iddialarını ifade etti" dedi.

METİN BURMALI