İdlib’de saldırılara Mehmetçik önlemi

İdlib ve çevresini yoğun top atışları ile harabeye çeviren Rusya ve İran destekli Suriye Rejimi, şehrin doğusunda bulunan Etarıp Kefer Amra ve Ourum Sughra'ya bomba yağdırıyor. Civegözü Sınır Kapısı'na sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunan Etarıp'ta yaşanan yoğun bombardıman Hatay'ın Reyhanlı ilçesinden bile duyuluyor.

TSK ASKERİ ÜSSE ÇEVİRDİ

Esad askerlerinin Etarıp'ı alması durumunda İdlib'i Cilvegözü'ne bağlayan, sivillerin kaçmak TSK'nın da ikmal hattı olarak kullandığı ana yola 10 kilometre mesafede konuşlanmış olacak. Rejimin ilerleyişini engellemek için Etarıp kırsalındaki eski 46. Alay'a konuşlanmak için bölgeye giden Mehmetçik ise Etarıp'ın sadece 4 kilometre batısındaki Al Jınah köyüne konuşlandı. Köyün farklı noktalarında zırhlı araçlar için hendekler kazan askerler bölgeyi askeri üsse çevirdi.

HALEP'TE REJİM'E AİT HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ

Suriye'nin Halep kenti kırsalında rejime ait bir helikopter Suriye Milli Ordusu tarafından düşürüldü. Salı günü de İdlib'de yine rejime ait bir askeri helikopter düşürülmüştü.

UĞUR YILDIRIM