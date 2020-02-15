  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > İdlib’de saldırılara Mehmetçik önlemi

’de saldırılara Mehmetçik önlemi

İdlib’de saldırılara Mehmetçik önlemi
Giriş Tarihi: 15.2.2020

ve çevresini yoğun top atışları ile harabeye çeviren ve destekli Rejimi, şehrin doğusunda bulunan Etarıp Kefer Amra ve Ourum Sughra'ya bomba yağdırıyor. Civegözü 'na sadece 20 kilometre uzaklıkta bulunan Etarıp'ta yaşanan yoğun bombardıman 'ın Reyhanlı ilçesinden bile duyuluyor.

TSK ASKERİ ÜSSE ÇEVİRDİ
Esad askerlerinin Etarıp'ı alması durumunda İdlib'i Cilvegözü'ne bağlayan, sivillerin kaçmak TSK'nın da ikmal hattı olarak kullandığı ana yola 10 kilometre mesafede konuşlanmış olacak. Rejimin ilerleyişini engellemek için Etarıp kırsalındaki eski 46. Alay'a konuşlanmak için bölgeye giden Mehmetçik ise Etarıp'ın sadece 4 kilometre batısındaki Al Jınah köyüne konuşlandı. Köyün farklı noktalarında zırhlı araçlar için hendekler kazan askerler bölgeyi askeri üsse çevirdi.

HALEP'TE REJİM'E AİT HELİKOPTER DÜŞÜRÜLDÜ
Suriye'nin Halep kenti kırsalında rejime ait bir helikopter Suriye Milli Ordusu tarafından düşürüldü. Salı günü de İdlib'de yine rejime ait bir askeri helikopter düşürülmüştü.

UĞUR YILDIRIM

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İdlib’de saldırılara Mehmetçik önlemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN