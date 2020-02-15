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'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi

15.02.2020, 16:33

() 'deki gözlem noktalarına zırhlı personel taşıyıcılarıyla () komando sevk etti. Komandoların bulunduğu otobüsler 'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib'deki gözlem noktalarına zırhlı personel taşıyıcılarıyla (ZPT) komando sevk etti. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve içerisinde komandoların bulunduğu otobüsler Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. ZPT'lere bindirilen komandolar, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve içerisinde komandoların bulunduğu otobüsler Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.

ZPT'lere bindirilen komandolar, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

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