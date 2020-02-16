Başkan Erdoğan eski dostunu son yolculuğuna uğurladı

Pakistan ziyaretinden dönen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta'nın babası Alaaddin Şahin'in cenaze namazına katıldı.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Erdoğan'ın yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı.

Namazın ardından konuşan Erdoğan, "Merhum Alaaddin abimizle İstanbul imam hatipte tanıştık. Aslında söylenecek her şeyi saygıdeğer müftümüz ifade etti Gerçekten duruşuyla din-i mübin-i İslam'a olan bağlılığı, sadakatiyle çok çok farklı bir insandı. Geride bıraktığı ailesi bizim davada yol arkadaşımız. Fakat hocamın ifade ettiği o duruş hakikaten farklıydı, asildi. Tam bir İslam'a yakışan duruş. Şimdi de inanıyorum ki Rabb'im taksiratını hasenata tebdil etsin. Mekanı cennet olsun. İnşallah sevgili Habibi'nin lüvaü'l-hamd ismiyle müsemma sancağı altında bizleri Haşr-ü cem eylesin" diye konuştu. Başkan Erdoğan'ın tabutuna omuz verdiği Şahin'in cenazesi, Ihlamurkuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.