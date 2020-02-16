Başkan Erdoğan Twitter'dan paylaştı! "Kimse mani olamaz"

Teknopark'ın İstanbul 2. Etap Açılış törenine katılan Başkan Erdoğan, resmi Twitter hesabından, "Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek birçok Teknopark kazandırdık. Sadece bu iklimi ve altyapıyı oluşturmakla kalmadık, sürekli geliştirdik, olgunlaştırdık, hayatta kalması ve sürdürülebilirliği için her türlü desteği verdik." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Teknopark İstanbul 2. Etap Açılış törenine katıldı. Başkan Erdoğan, tören öncesinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Teknopark İstanbul'da geliştirilen ürünlerin sergilendiği alanı gezdi. Öte yandan Başkan Erdoğan, resmi Twitter hesabından Teknopark'a ilişkin paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ülkemize 18 yılda dev eserler yanında bilimi, teknolojiyi ve inovasyonu destekleyecek birçok Teknopark kazandırdık. Sadece bu iklimi ve altyapıyı oluşturmakla kalmadık, sürekli geliştirdik, olgunlaştırdık, hayatta kalması ve sürdürülebilirliği için her türlü desteği verdik." açıklamasında bulundu.