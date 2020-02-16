İdlib’e takviye sürüyor

İdlib’de yaşanan insanlık dramı her geçen gün büyürken, TSK da bölgeye ve çevresine takviyesini sürdürüyor. İdlib’deki gözlem noktalarına komando, tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Halep’te de yeni gözlem noktaları oluşturuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından İdlib'deki gözlem noktalarına komando takviyesi yapıldı. Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen çok sayıda komandonun bulunduğu 60 araçlık konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı. Zırhlı personel taşıyıcıların da yer aldığı konvoy, İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi. Askerler, konvoyun sınır mahallesinden geçişi sırasında Türk bayrağı açarak sevgi gösterisinde bulunan çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca konvoyda sinyal kesici askeri araçların ve mayın arama köpeğinin de olduğu görüldü. TSK bölgeye tarihin en büyük askeri yığınaklarından birini yaparken, Halep'te de yeni gözlem noktaları oluşturulduğu öğrenildi.

'UMUDUMUZ ERDOĞAN'

Evlerini bırakarak kaçan sığınmacılar ise, Türkiye'nin daha önce terörden arındırdığı Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerine göç ediyor. İdlib kuzeyindeki kampta yaşam mücadelesi veren Ebu Muhammet (70) "Beşar Esad bizim evlerimizi köylerimizi bombaladı. Bizi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Biz çamurun yokluğun içinde yaşıyoruz. Bir an önce buradan kurtulup, ya Türkiye'ye ya da Avrupa'ya gitmek istiyoruz" dedi. 5 gün önce 4 çocuğu ile birlikte bombardımandan kaçarak İdlib'deki gerginliği azaltma bölgesine gelen Ebu Yusuf da, "Yeter artık biz kurtulmak istiyoruz. Recep Tayyip Erdoğan'ın yardım edeceğini biliyoruz. Umudumuz Erdoğan" diye konuştu.

830 BİN KİŞİ EVİNDEN OLDU

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye'nin İdlib kentinde son 3 ayda 830 binden fazla kişinin, son 3 günde ise 143 bin kişinin yerinden edildiğini bildirdi. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İdlib, Halep, Sarmin ve Atarib'de devam eden çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişinin yerinden edildiğine dikkati çekti. Dujarric, "Aralık ayının başından beri 830 binden fazla kişi, son 3 günde ise 143 bin kişi çatışmalar nedeniyle yerinden edildi. İdlib ve Halep'te salı gününden beri 72 hastane ve sağlık merkezi faaliyetleri askıya aldı" dedi. BM Güvenlik Konseyi üyesi 4 Avrupa Birliği ülkesi Belçika, Estonya, Fransa ve Almanya ile konseyin eski üyelerinden Polonya tarafından yapılan ortak açıklamada ise İdlib'de, Suriye'de iç savaş başladığından bu yana "insan kaynaklı en büyük felaketlerden birinin yaşandığı" bildirildi.