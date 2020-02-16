“Maraş KKTC’nindir bunu sindiremediler

KKTC’nin Kapalı Maraş bölgesinde gerçekleştirilen ‘Kapalı Maraş Açılımı’ toplantısı yapıldı. Toplantının ardından tarihi mesajlar verilirken, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay “Maraş KKTC’nin toprağıdır, bazı çevreler bu gerçeği sindiremedi” dedi.

Türkiye Barolar Birliği, KKTC'de 1974'ten bu yana kapalı olan Maraş'ta "Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı" başlıklı toplantı düzenledi. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun başkanlığını yaptığı toplantıya Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, KKTC'den Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile her iki ülkeden üst düzey yetkililer ve sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri katıldı.



'LAFTAN İBARET DEĞİLDİR'

Toplantıda basına açıklamalarda bulunan ve artık müzakerelerde boşa kürek çekilemeyeceğini söyleyen Oktay, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek başladığı konuşmasında, "Yarım asır sonra kapalı Maraş'ta ilk kez üst düzey toplantı gerçekleştiriliyor. Hayırlara vesile olacağına yürekten inanıyorum. Bu cennet kıyı KKTC himayesinde bulunuyor. Ne hukuki ne siyasi ne de ekonomik yönden kabul edilemez kapalı kalması. Açılacağı laftan ibaret değildir. 1974'te de bu mücadele taçlandırılmıştır. Kapalı Maraş KKTC toprağıdır ve KKTC makamlarının aldığı karar kapsamında kapalı askeri bölgedir" dedi.

'BURASI KKTC'NİN TOPRAĞI'

Rum tarafının asılsız iddialarla yaygara kopararak Türk tarafını suçladığını da kaydeden Oktay, "Burası KKTC'nin kendi toprağıdır. Kıbrıs Türkü'nün kendi toprağında kendi refahı ve ekonomisi için adım atması son derece meşrudur ve doğaldır. Burada bulunacak çözümle de sadece Kıbrıs Türkü değil Rum toplumum da faydalanacaktır. Şimdiki ortamın kimseye faydası yoktur. Bu süreçte her bir bireyin hakkının korunması esastır. Kapalı Maraş'ta zaman nasıl durmuşsa Kıbrıs konusunda da zaman durmuştur Kıbrıs Türkleri için. Nasıl izole edilmişse Kıbrıs Türkü de haksız kısıtlamalarla karşı karşıyadır. Kıbrıs meselesi de Kıbrıs Türk halkının meşru hakları da kapalı Maraş'ın statüsü de unutulmaya mahkum değildir. Türkiye'nin bundan başka bir hedefi veya gizli gündemi yoktur" açıklamasını yaptı.

'MARAŞ, KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜNDE KOÇBAŞI YAPILMALI'

Kapalı Maraş sorununun çözümünün Kıbrıs sorununun çözümünde koçbaşı yapılması gerektiğini söyleyen Metin Feyzioğlu ise, "Şunu herkes bilsin; Kuzey Kıbrıs'ın geleceğine sadece ve sadece Kıbrıs Türkü karar verebilir. Kıbrıs, siyasi partiler üstüdür, hükümetler üstüdür. Hep birlikte olursak başarırız. Kıbrıs sorununu, Kuzey Kıbrıs'ın Türkiye'nin sorunu olmaktan çıkartıp; sadece Rum'un sorunu haline getirmeye muktediriz. Bu çerçevede, Kıbrıs Türk halkının karar vermesi ve istemesi halinde, Kuzey Kıbrıs bölgenin Singapur'u haline gelecektir" dedi.

"BÜYÜK BİR PROJEYE İMZA ATACAĞIZ"

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Bu toprakları ülkemize kavuşturmak hepimizin milli görevidir" dedi. Maraş meselesinde 45 yıldır devam eden müzakerelerin hiç sonuç vermediğini aktaran Tatar, "Kapsamlı bir çözümü belirlemeden önce Maraş'ı eski sakinlerine ve topluma açabilecek şekilde bir adım attık. Bunu dünyaya anlatmak önemli. Alacağımız kararlarla Kıbrıs Türkü'ne bir açılım getirebilmek önemlidir. Büyük bir projeye imza atacağız. Maraş'ın ayrı bir bölge ayrı bir yerleşim yeri olmadığını görüyoruz" ifadelerini kullandı.