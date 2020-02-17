1 milyon 200 bin İdlibli evini terk etti

Muhaliflerin son kalesi haline gelen İdlib'in güneyi ve doğusu yoğun bombardıman altında. Bombardımanlarda her gün onlarca sivil hayatını kaybederken, yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre 1 Aralık 2019'dan bu yana evini terk edenlerin sayısı 1 milyon 200 bine ulaştı.

ÇADIR KENT NÜFUSU 500 BİN

Evlerini terk edenlerin 658 bininin Türkiye sınırı yakınlarına göç ettiği bildirildi. İç savaşın başladığı 2011'den bu yana sivillerin akın ettiği, sınırın sıfır noktasındaki Atme Kasabası'ndaki çadır kentlerin nüfusu ise 500 bine ulaştı. Kamplara gidemeyip sınıra yakın yerlerdeki boş arazilere sığınanlara ise Türk Kızılay'ı çadır, yiyecek, giyecek ve hijyen yardımında bulunuyor.