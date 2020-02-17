İçişleri Bakanlığı, PKK/ KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11- 15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde dev bir operasyon düzenledi. Operasyonlarda 450 kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığı'nca, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.
SİLAH VE MÜHİMMAT
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/ KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda çok sayıda kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir" denildi.
450 GÖZALTI
37 ilde 2 gün boyunca gerçekleştirilen baskınlarda 450 kişi gözaltına alındı.
37 ilde terör destekçilerine darbe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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