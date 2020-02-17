37 ilde terör destekçilerine darbe

İçişleri Bakanlığı, PKK/ KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11- 15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde dev bir operasyon düzenledi. Operasyonlarda 450 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'nca, PKK/KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

SİLAH VE MÜHİMMAT

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "PKK/ KCK terör örgütü üyeleri ve destekçilerine yönelik 11-15 Şubat tarihleri arasında 37 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 450 şahıs gözaltına alınmıştır. Yapılan aramalarda çok sayıda kalaşnikof uzun namlulu silah, tabanca, av tüfeği, fişek, şarjör, bol miktarda örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilmiştir" denildi.

450 GÖZALTI

37 ilde 2 gün boyunca gerçekleştirilen baskınlarda 450 kişi gözaltına alındı.