Bıçaklı şahıs dehşet saçtı

İstanbul Bahçelievler'de devriye görevi yapan bekçiler, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu. Celal P. adlı şüpheli kimlik kontrolü yapan bekçilere bıçaklı saldırıda bulundu. Saldırıda 3 bekçi yaralandı. Şüpheli kaçmaya çalışırken silahla vurularak yakalandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bıçaklanan bekçiler ile vurularak yaralanan şüpheliyi ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, şüpheli Celal P'nin tehdit, hakaret, hırsızlık ve kasten yaralama suçlarından kaydının olduğu tespit edildi. Polis, çok yönlü çalışma başlattı.