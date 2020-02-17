Chp il kongresinde kadınlara hakaret

CHP Ankara il Kongresi'nde, kongre delegesi ve eski milletvekillerinden Tevfik Koçak'ın, kadınlara ilişkin sözleri salonda gerginliğe neden oldu. Koçak kongre kürsüsünden, "Siyasetçinin işine, kadının işvesine aldanılmaz" dedi. Bu sözler üzerine salonda 'yuh' sesleri yükseldi.

ŞİŞELER HAVADA UÇUŞTU

Kadın ve erkek delegeler Koçak'a tepki gösterirken partili kadınlar Koçak'ın elinden mikrofonu almaya çalıştı, salonda ise pet şişeler havada uçuştu. Önce sözlerini "Yüzyıldır Anadolu'da kullanılan bir söz. Ne var bunda gocunacak" diye savunan Koçak, tepkilerin dinmemesi üzerine özür dilemek zorunda kaldı. Partililer, elinden mikrofonu aldıkları Koçak'ı kürsüden inmeye zorladı. Tepkiler üzerine ise Koçak, "Arkadaşlar yüz bin defa özür diliyorum. Bu bir Anadolu sözcüğüdür, hepinizden özür diliyorum kadınlar benim anamdır, bacımdır, her şeyimdir, kızmayın bana" diyerek kürsüyü terk etti.