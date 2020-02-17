Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem! AFAD, Kandilli son depremler...

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 14.42'de Merkez üssü Elazığ Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre il ve ilçelerden de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, saat 14.42'de merkez üssü Sivrice olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kent genelinde hissedildi. Yerin 4 kilometre altında gerçekleşen deprem Gaziantep, Tunceli ve Malatya'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu.