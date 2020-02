Evinin anahtarı bile FETÖ’cüdeydi

FETÖ’nün TSK’ya sızmasına seyirci kaldığı iddiasıyla eleştirilen Genelkurmay eski Başkanı Hilmi Özkök’ün, örgüt üyeliğinden tutuklanan yakın korumasıyla ilişkisi kafaları karıştırdı. “Benim dönemimde FETÖ’cülük kanunen suç değildi” diyerek şimşekleri üzerine çeken Özkök’ün koruması astsubay Nihat Okay’a Bornova ve Urla’daki evlerinin anahtarlarını bile verdiği ortaya çıktı.

Türkiye'de 2002-2006 arasında Genelkurmay Başkanlığı yapan Emekli Orgenaral Hilmi Özkök, "Benim görev yaptığım dönemde 'Cemaat' olan Fetullahçılık, kanunen suç değildi. Kanunun suç saymadığı bir konumda olan kişiye 'Ordudan atmak' gibi ağır bir ceza verilebilir mi?" diyerek şimşekleri üzerine çekti. Yeni Asır, sadece dindar olmanın bile ordudan atılma nedeni sayıldığı bir dönemde görev yapan ancak FETÖ'cüleri TSK'dan ayıklamayan Özkök'le ilgili çok konuşulacak bir gerçeğe ulaştı. Özkök'ün emekli olduktan sonra 2012'den itibaren özel korumalığını yapan, hatta evinin anahtarını bile emanet ettiği astsubay Nihat Okay'ın geçtiğimiz yıl FETÖ'cülükten tutuklu olduğu öğrenildi.



'KANUNEN SUÇ DEĞİLDİ'

Emekli olduktan sonra İzmir Urla ve Bornova Evka-3'te iki ayrı eve yerleşen Hilmi Özkök, önceki gün yayınlanan bir röportajında tepki çeken ifadeler kullandı. Özkök, FETÖ'cüleri neden ordudan atmadığıyla ilgili eleştiriler karşısında kendisini, "Benim görev yaptığım dönemde 'Cemaat' olan Fetullahçılık, kanunen suç değildi. Kanunun suç saymadığı bir konumda olan kişiye 'Ordudan atmak' gibi ağır bir ceza verilebilir mi? Benim Fetullahçılar için söylediğim, onları metheden bir laf bulamazlar. Yurt dışı gezilerimde okullarından hiçbirini ziyaret etmedim. Fetullahçı olduğunu bildiğim hiçbiriyle konuşmadım. Ne bankalarına para yatırdım ne de gazetelerini okudum" şeklinde ifadelerle kendisini savunmaya çalıştı.

Özkök'ün bu sözleri tepki topladı. Ancak Yeni Asır, Özkök'ün FETÖ'cüler ile ilgili çok konuşulacak bir bağlantısını ortaya çıkardı.



Hakkında arama kararı olduğunu öğrenince durumu Özkök'e bildirip izne ayrılan Astsubay Çavuş Nihat Okay, Haziran 2019'da tutuklanmıştı.

HER ZAMAN YANINDAYDI

İzmir merkezli 18 Haziran 2019'da başlatılan ve mahrem imamlarca ankesör ya da büfeden arandıkları belirlenen FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmada, aktif görevdeki bir albay, bir yarbay, bir binbaşı, bir yüzbaşı, 3 üsteğmen ve 37 astsubay, 4 uzman çavuş ile TSK'den ilişiği kesilen 17 kişi olmak üzere toplam 65 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde başlatılan operasyon, Emekli Orgeneral Hilmi Özkök'ün çevresine kadar uzanmıştı. Gözaltına alınanlar arasında Özkök'ün yakın koruması olan ve arandığını öğrenince durumu Özkök'e bildirip izne ayrılan Astsubay Çavuş Nihat Okay da yer alıyordu. Okay'ın Özkök ailesinin alışverişinden evlerinin tadilatına kadar her şeyi ile ilgilendiği öğrenildi.



HİLMİ ÖZKÖK KİMDİR?

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 24. Genelkurmay Başkanı olan Hilmi Özkök, 4 Ağustos 1940'ta Manisa Turgutlu'da doğdu. Bursa Işıklar Askeri Lisesi'nde okudu. 1959'da Kara Harp Okulu'nu birincilikle bitirip, 1961'de Topçu Okulu'ndan mezun oldu. Kara Kuvvetleri'ne bağlı topçu birliklerinde 1970'e kadar batarya subaylığı yaptı. 1972'de Kara Harp Akademisi'nden mezun oldu. 1975'te NATO Savunma Koleji'nden mezun oldu.1984'te Tuğgeneral rütbesine, 1988 yılında Tümgeneral rütbesine, 1992 yılında Korgeneral rütbesine, 1996 yılında da Orgeneral rütbesine terfi etti. Genelkurmay Plan ve Harekat Daire Başkanlığı ve 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, 28. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı ve Genelkurmay Personel Daire Başkanlığı, NATO Türk Askeri Temsil Heyet Başkanlığı ve 7. Kolordu Komutanlığı, NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Genelkurmay II. Başkanlığı, 1. Ordu Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulundu ve 28 Ağustos 2002'de Genelkurmay Başkanlığı'na atandı.

FATİH ŞENDİL