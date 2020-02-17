Kesimoğlu kafa attı İnce’nin burnu kırıldı!

Ankara kulisleri dün CHP'li Muharrem İnce ile Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun kavga ettiği ve Kesimoğlu'nun kafa atarak İnce'nin burnunu kırdığı iddiasıyla çalkalandı.

Önceki gece İnce'nin Çankaya'daki ofisinde gerçekleşen kavga olayının ardından İnce ve Kesimoğlu'ndan herhangi bir yalanlama gelmedi ancak İnce bir fotoğrafla iddiayı yalanlamaya çalıştı. İnce'nin olayın duyulmaması için hastaneye gitmediği ve ofise doktor çağrıldığı da kulislerde dile getirilen iddialar arasında yer aldı. CHP kulislerinde, İnce'nin yayınladığı fotoğrafta burnunun şiş olduğunun yorumları yapıldı.

KAVGA SEBEBİ

İnce'nin Genel Merkez'e ve Kılıçdaroğlu'na karşı adaylık süreçlerinde yanında olan Kesimoğlu'yla arasının, yerel seçimlerden sonra açıldığı, CHP tarafından aday gösterilmemesi nedeniyle bağımsız aday olan Kesimoğlu'nun İnce'den yeterli desteği görmediği iddia ediliyor. "Beştepe'ye giden CHP'li" kumpasının ardından parti yönetimine 'CHP'de çete var' suçlaması yapan İnce'nin, Genel Merkez'le buzları eritme çabasına girmesinin kavganın nedeni olabileceği öne sürülüyor.

Muharrem İnce

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