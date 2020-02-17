Koronavirüslü gemide kritik saatler başlıyor

Yokohama limanında karantina altında tutulan gemide şimdiye kadar 355 kişide virüs görüldü. Karantina altındaki gemide bulunan 400 ABD, 330 Hong Kong ve 255 Kanada vatandaşı tahliye edilecek.

Çin'in Vuhan kentinde başlayan Covid-19 (Korona virüs) sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 1669 olurken, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 67 bin 88 kişiye yükseldi. Çin'in çeşitli bölgelerinden 309 sağlık uzmanı, Hubey bölgesindeki Vuhan kentine virüsle mücadele için gönderildi. Yerel medya, Lanzhou kentinden 102, Fujian bölgesinden 107, Çongçing kentinden ise 100 sağlık uzmanının Vuhan'a gönderildiğini duyurdu.

RİSKLİ BİR KARAR ALDILAR

ABD Dışişleri Bakanlığı, Korona virüsü salgını nedeniyle Japonya'nın Yokohama kenti limanında 3 bin 700 yolcusuyla karantinaya alınan Diamond Princess yolcu gemisinde bulunan yaklaşık 400 vatandaşını tahliye etmek için uçak gönderildiğini açıkladı. Bakanlığın açıklamasında, ABD hükümetinin Japonya ile birlikte çalıştığı, yolcuların gemiden ayrılmadan önce uçuş sırasında ve ABD'ye gelişleri dahil olmak üzere sağlık personeli tarafından yakından izleneceği, yolcuların Amerika Birleşik Devletleri'ne geldikten sonra 14 günlük karantinaya alınacakları ifade edildi. ABD'nin ardından Kanada ve Hong Kong da vatandaşlarını kurtarmak için harekete geçti.



Çinli vatandaşlar, evcil hayvanlarını bile maske takarak korumaya çalışıyor.



İLK KEZ DURUMU AĞIR OLAN BİR HASTA İYİLEŞTİ

Korona virüsü ile ilgili Çin'de yeni bir gelişme daha yaşandı. Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Şensi bölgesindeki Xi'an kentinde hastaneye kaldırılan ve ağır Covid-19 semptomları gösteren bir hasta, iyileşerek taburcu oldu. Yerel medya, taburcu olan hastanın ağır semptomlar göstermesine rağmen iyileşen ilk hasta olduğunu bildirdi.



KURTARMAK İÇİN HAREKETE GEÇTİLER

ABD'niN ardından, Hong Kong ve Kanada'nın da gemide bulunan vatandaşlarını tahliye edeceği açıklandı. Gemide karantina süreci öncesinde 255 Kanada vatandaşının olduğu belirtilirken, 15'inin enfekte olduğunun anlaşıldığı kaydedildi. Gemide olduğu öğrenilen 330 Hong Kong vatandaşının da 11'inin enfekte olduğu bildirildi.