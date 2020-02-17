‘Kredi problemi çözülür’ yalanına inanmayın

Karaman'da yaşayan O.G. isimli vatandaş internette gördüğü "Kredi notu düşük olanlara anında kredi, tüm bankalarla kredi problemini çözüyoruz" reklamını tıklayarak hayali danışmanlık firması ile iletişime geçti. Dolandırıcılar ilk önce O.G'den 100 lira ücret talep etti.

2 YILDIR DOLANDIRIYORLARMIŞ

Parayı hesaba yatıran O.G'yi dolandırıcıların kurduğu müşteri hizmetleri arayarak işlemlerin başlatıldığını ve 470 lira daha yatırması halinde bankalardaki kırmızı listeden isminin silineceğini söyledi. Bu parayı da yatıran O.G. bir daha şahıslara ulaşamadı. İhbar üzerine yapılan araştırma sonucu çağrı merkezinin İstanbul Esenyurt'ta olduğu tespit edildi ve 7 kişi gözaltına alındı. Karaman'a getirilen zanlılar suçu kabul ederken, 2 yıldır dolandırıcılık yaptıklarını itiraf etti. 37 ayrı suçtan aranan örgüt lideri İ.K. ile 13 ayrı dolandırıcılık kaydı bulunan O.B. tutuklanırken, diğer zanlılar serbest bırakıldı.