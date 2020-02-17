Son dakika: AK Parti MYK sonrası flaş açıklamalar

AK Parti MYK sonrası flaş açıklamalar.... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor.

CANLI YAYIN

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları:

Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Sadece seçimden seçime her gün her saat özel bir çalışma metoduyla bu süreci sürdürmeleridir.

(Rusya'daki Türk heyeti) İdlib'deki krizi yakından takip ediyoruz. Türk heyeti Rusya'da bugünkü görüşmelerini tamamladı, görüşmeler yarın da devam edecek. Rusya'dan son günlerde Türkiye'yi suçlayan açıklamalar geldi. Türkiye'nin bu mutabakatı ihlal ettiğine dair bütün bilgiler yanlıştır. Mutabakat, rejim tarafından ihlal edilmektedir. Rejimin ateşkes ihlalleri 20 bine ulaşmıştır.

SURİYE'DE NE İŞİNİZ VAR DİYENLER...

30 km derinlik olmasaydı, harekatlar yapılmasaydı ortaya burnumuzun dibinde bir terör devleti fiili olarak kurulmuş olacaktı ve Suriye'de ne işiniz var diyenler niye bu devletin kurulmasına izin verdiniz diyeceklerdi. Verilen sözlere Türkiye bağlıdır. Yeni birliklerin gönderilmesi Rusya ile yapılan mutabakat çerçevesinde askerlerimizin güvenliğini korumak için gereklidir. Bu öncelikli bir milli güvenlik meselesi, aynı zamanda terörle mücadele meselesidir.

HİLMİ ÖZKÖK

(Hilmi Özkök'ün açıklamaları) Siyasi hafızamız kuvvetlidir. TSK'dan çok sayıda asker atılırken bunların hepsi terör örgütü mensubu olduğu için mi atılıyordu? En önemli tartışma ordudan atılmaların objektif kriterlere dayanıp dayanmadığıdır. Pek çok insan eşinin kılık kıyafeti nedeniyle atılmıştır ama herkes kendi döneminde mükemmel işler yapıldığını söylüyor.

(Başbuğ'un açıklamaları) Yüce Meclisin iradesine yönelik saldırının 28 Şubat mantığı içerisinde pek çok benzerini görmüştük. Bu vesayet mücadelesinin en temel göstergelerinden birisidir.

DİYARBAKIR ANNELERİ

Her toplantıda selamlarımızı gönderiyoruz. Yaptıkları vicdan eylemi 168 gündür devam ediyor. Bir anda daha evladına kavuştu. Anneler, babalar büyük bir vicdan eylemi ortaya koyarak evlatlarını geri istiyorlar. En son buluşan o aileye selamlarımızı gönderiyoruz.