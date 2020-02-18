Çokal, Akşener'i topa tuttu

İP'den geçtiğimiz hafta istifa eden Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, yaptığı açıklama ile eski partisini yerden yere vurdu. Partide son dönemde antidemokratik uygulamaların arttığını kaydeden Çokal, açıklamasında, "Parti içinde Türk milliyetçileri ve ülkücülerin ikinci sınıf birey yapılıp dışlanması, söylemle eylemin birbirini tutmaması ve milliyetçiliğin seçmeni elde tutmaya yönelik bir söyleme dönüşmesi hayal kırıklığına neden oldu" dedi. Genel Başkan ve yetkili kurulların haberi olmaksızın tüzük dışı uygulamalar ve görev değişikliklerinin dayatılarak hiyerarşik nezaketin yok sayıldığına vurgu yapan Çokal, "Her ne kadar Genel Başkan Meral Akşener, parti teşkilatlarıyla ters düştüğümü dile getirmiş olsa da gerçekte olan teşkilatımızı ve yol arkadaşlarımızı keyfi bir il başkanına karşı savunmuş olmamdır" ifadelerini kullandı.