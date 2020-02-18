İP’ten kopan kopana

İP'dekİ istifaların ardı arkası kesilmiyor... İP Genel Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal'ın geçtiğimiz hafta partisinden istifa etmesinin ardından bir istifa şoku da dün sabah yaşandı.

İP'nin kurucuları arasında yer alan Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı.

'HAYALLERİMİZ YIKILDI'

İstifasınI yaptığı yazılı açıklama ile duyuran Ok, "Devletimize ve milletimize zarar verecek, bölücü, yıkıcı faaliyet gösteren parti ya da sivil toplum kuruluşlarında yer alan, gücü ve sermayesini emperyalist güçlerden alan kişi ya da kişilerin asla erişemeyeceği Atatürk'ümüzün Milliyetçilik anlayışı ile kurulmuş ve bu doğrultuda siyaset yapması arzu edilmiştir. Ancak bu iddiamız çok kısa bir zamanda yerle bir olmuş ve hayallerimiz yıkılmıştır" ifadelerini kullandı.



'SOROSÇULAR KRİTİK GÖREVLERE GETİRİLDİ'

İstifa açıklamasında Soros Vakıflarında görev yapanların partinin başkanlık divanı gibi hassas görevlere getirildiğini vurgulayan Ok, "Daha da kötüsü Genel Başkan bu durumu bilmesine rağmen bu Soros'çuların partinin en hassas birimlerinde görevlendirilmesinde sakınca görmemiştir. Genel Başkanımız ile yaptığım görüşmede artık siyasi faaliyetlere katılmayacağımı ifade etmiştim. Yine bu görüşmede artık vekil adayı da olmayacağımı ve aktif siyaseti bırakacağımı söyledim" ifadelerini kullandı.



İBB BAŞKANI'NA HDP TEPKİSİ

CHP ile yapılan ittifak nedeniyle yerel seçim sürecinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek için İstanbul'a gittiğini de hatırlatan Ok, açıklamasında şunları kaydetti: "Sayın İmamoğ-lu seçimden hemen sonra sanki yapacak hiçbir işi kalmamış gibi HDP'li belediyeleri ziyaret etmiş, dahası PKK sevicisi De-mirtaş'ın yazdığı kitaptan sergilenen tiyatroyu sey-retmeye gitmiştin. Bütün bunlar ortağımız CHP'nin HDP ile ortaklık yaptığının göstergesidir. Partiye bu durumdan rahatsızlığımı ilettikten sonra görüş sor-dum. En yetkili ağızdan aynen devam edileceğini anladım."