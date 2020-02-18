Korona virüsünün ‘Kiti’ çıktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Covid-19 (korona virüsü) sebebiyle hayatını kaybe-den kişi sayısı 1775, virüs bulaşmış hasta sayı-sı ise 71 bin 334'e yükselirken 11 bin 135 kişi de tedavi edildi. Japonya'nın Yokohama Körfezi'nde karantina altına alınan Diamond Princess adlı lüks yolcu gemisinde ise Covid-19 kapmış hasta sayısı 355'e yükseldi. Çin'de bir üniversite, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 15 dakikada sapta-yan hızlı test kiti geliştirdi. Kovid-19'u 15 daki-kada saptayabilen test kiti, şüpheli kişileri kolay ve hızlı şekilde tespit edebilecek. Tespit sürecini hızlandıracak kitin kısa sürede salgının önlen-mesi için kullanılması bekleniyor.



YERLİSİ DAHA UCUZ VE HIZLI

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 (yeni tip koronavirüs) için geliştirilen yerli tanı kitine ilişkin laboratuvar görüntüleri paylaştı. Görüntülerde yerli tanı kitine ilişkin uygulama detayları yer aldı. Süreçle ilgili bilgi veren Doç. Dr. Gülay Korukluoğlu, "Şu anda bu geliştirmiş olduğumuz kitte şüpheli gönderilen olası vaka tanımına uygun örneklerin analizi yapılmakta. Yerli kitin, yerli kaynaklar ile üretilmiş olmasının kendilerine çok büyük avantajlar sağladığını vurgulayan Doç. Dr. Korukluoğlu, şunları söyledi: "Bu yerli test sistemi sayesinde istediğimizin ertesi günü bize ulaştırılabiliyor. 2'ncisi de testlerin oldukça uygun fiyatlara mal ediliyor olması. Bu da ülkemiz kaynaklarının israf edilmeden kullanılmasını sağlıyor. Bir de kiti kendimiz sürekli geliştirebiliyoruz. 90 dakika süren sistemden biraz daha kısa süren bir protokole geçiş yapacağız"



JAPONYA'DA KORONA ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Japonya'da belirlenen yeni korona virüsü vakalarıyla ülkedeki toplam vaka sayısı 419'e yükseldi. Virüs dolayısı ile ilk ölümün gerçekleştiği ülkede 23 Şubat'ta gerçekleşecek İmparator Naruhito'nun doğum günü vesilesiyle halkı selamlayacağı tören, korona virüsü riski nedeniyle iptal edildi. İmparatorun doğum günü nedeniyle gerçekleştirilen söz konusu tören, daha önce 1996'da Peru'daki Japonya Büyükelçiliğinde yaşanan rehine krizi nedeniyle iptal edilmişti. Ayrıca salgınının yarattığı endişe nedeniyle 1 Mart'ta düzenlenecek Tokyo Maratonu, bu yıl erkek, kadın ve tekerlekli sandalye kategorilerinde yalnızca davetli elit atletlerin katılımıyla koşulacak.



ÇİN DIŞINDA 25 ÜLKEYE YAYILDI

Tayvan'da da 20 kişide korona virüsü tespit edildi. Çin dışında koronavirüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları şöyle: "Japonya 419, Singapur 75, Tayland 35, Güney Kore 30, Vietnam 16, Almanya 16, ABD 15, Avustralya 14, Fransa 12, İngiltere 9, Birleşik Arap Emirlikleri 9, Kanada 8, Filipinler 3, Hindistan 3, İtalya 3, Rusya 2, İspanya 2, Belçika 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, İsveç 1, Kamboçya 1, Finlandiya 1, Mısır 1, Malezya 22."