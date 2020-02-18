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'da ve Rus heyetlerinin İdlip görüşmesi sona erdi

Moskova'da Türk ve Rus heyetlerinin İdlip görüşmesi sona erdi

18.02.2020, 14:22 Güncelleme Tarihi: 18.02.2020,14:41

ve Rus heyetlerin, ’nin bölgesindeki durumu ele almak amacıyla 'da yaptığı görüşmeler sona erdi.

Türk ve Rus heyetlerin, Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı görüşmeler sona erdi.

TOPLANTI SABAH BAŞLADI

Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında yerel saat ile 10.00'da basına kapalı başlayan görüşmelere diplomatlar, askeri yetkililer ve istihbarat yetkilileri katıldı.

Türk heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal, Rus heyetine ise Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sergey Verşinin ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Büyükelçi Aleksandr Lavrentyev başkanlık etti.

İLK GÖRÜŞME DÜN YAPILDI

Türk ve Rus karma heyetleri dün İdlib konusunda Moskova'da görüşmeler yapmıştı. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, toplantıda Türk heyeti, sahada gerginliğin süratle azaltılması ve insani durumun daha fazla kötüleşmesinin önüne geçilmesi gereğini vurgulamıştı.

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