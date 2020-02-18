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Varank: Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı

18.02.2020, 10:21

Varank, "Türk bilim insanları Antarktika'ya ulaştı. 24 kişilik ekibimiz yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimlerinde 15 proje yürütecek." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferini gerçekleştiren Türk ekibinin beyaz kıtaya ulaştığını açıkladı.

Ekibin, Geçici Türk Bilim Kampı'nın konuşlandığı Horseshoe Adası'nda yaklaşık bir ay boyunca bilimsel çalışmalar yürüteceğini ifade eden Bakan Varank, "24 kişiden oluşan ekibimiz; yer bilimleri, canlı bilimleri ve deniz bilimleri alanında toplam 15 proje yürütecek" dedi.
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