Son dakika: Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar

Külliye'de gerçekleşen kritik kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İdlib'le ilgili Soçi Mutabakatı'na dönülmesi gerektiğinin altını çizen Kalın, ''İdlib'le ilgili yaşanan gelişmeleri Rus heyeti ile görüştük. Dün ve bugün giden heyet görüşmeler gerçekleştirdi. Temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi. İdlib çatışmazlık sınırları bellidir." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 16.40'ta başladı. Kabine Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulundu.

Kalın'ın açıklamalarından satır başları;

Perşembe günü açıldığında kütüphanemizde 1,5 milyon kitap olacak. Çok önemli koleksiyonlar var. Açılışını gerçekleştiricez.

İlgili bakanlıklarımızın güvenlik ve dış politika sunumları oldu. Ayrıntılı olarak değineceğim.

TEMEL ÇİZGİMİZ SOÇİ MUTABAKATINA GERİ DÖNÜLMESİ

İdlib'le ilgili yaşanan gelişmeleri Rus heyeti ile görüştük. Dün ve bugün giden heyet görüşmeler gerçekleştirdi. Temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi. İdlib çatışmazlık sınırları bellidir. Sahanın gerçekleri Soçi mutabakatıdır.



Askeri gözlem noktalarının yerlerinin değişmesi söz konusu değildir. Buranın korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için bölgeye askeri tahkimat ve sevkiyatımız devam edecek. Askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalar

LİBYA

Libya halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Hafter tarafı süreci sabote ediyor. Alınan kararlara rağmen Hafter'e yardımlar sürüyor.

KORONAVİRÜS

Bir diğer önemli konu koronavirüs ile ilgili Sağlık Bakanımızın bir sunumu oldu. Tüm dünyanın gündemini tutuyor. Türkiye olarak gerekli tedbirleri aldık ve bir ülkemizde vaka ile karşılaşılmadı. Çin yönetiminin de ciddi bir tedbir aldığını biliyoruz. Çin hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz. Çin'e gönderdiğimiz yardımların devamı gelecek.

YENİ DARBE PLANI İDDİALARI

FETÖ ile mücadele ilgili bir bahsin geçtiğini ifade etmek isterim. Son günlerde devam eden tartışmaya hepimiz şahit oluyoruz. FETÖ ile mücadeleyi güçlendirmekten ziyade, sulandırmaya yönelik olduğunu görüyoruz. En ciddi, en kapsamlı mücadeleyi bu hükümet vermiştir. Cumhurbaşkanlığımız bizzat mücadelenin bayraktarlığını yapmıştır. 15 Temmuz'da kanlı bir darbe girişimi yaşandı. El birliği ile bu terör örgütüne karşı mücadele etmek gerekiyor. İzini, eserini kaldıracak şekilde hepimizin el birliği ile hareket etmesi gerekiyor. 15 Temmuz'da bu millet küllerinden yeniden doğdu. Vesayet odakları hedeflerine asla ulaşamayacak.

GEZİ PARKI OLAYLARI DAVASI'NDA KARAR

Gezi Parkı bir yargı kararıdır. Bizim yorum yapmamız doğru olmaz. Bugün bir karar verildi, bütünlüğü içerisinde değerlendirmesi yapılacaktır. Bir kalkışma olarak ülkeye verdiği zararı da unutmamak gerekir. Sayın Gül gurur duyabilir, kendi görüşüdür. Görevdeyken de farklı düşünceleri vardı. Türkiye o dönemde zor bir süreçten geçti. Türkiye Cumhuriyeti, kimden hangi saikle gelirse gelsin hiçbir darbe girişimine asla prim vermeyecektir.



ABDULLAH GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI

Son günlerde yeniden Gezi meselesi üzerinden tarihi yeniden okuma yapıldığını görüyoruz. Sayın Gül'ün o dönem görevdeyken yine değerlendirmeleri vardı .Bu kendisini bağlar. Geldiler, dinlediler ve gittiler şeklinde bir değerlendirme yapıldığını görüyorum. Bizim uzun görüşmelerimiz oldu.



BURHAN KUZU

Doğrudan bizi bağlayan bir şey değil. Bir soruşturma başlatıldı. Söz yargıda.

TÜRKİYE-RUSYA GÖRÜŞMELERİ

Şu ana kadar tatmin edici bir sonuç çıkmadı. Görüşmeler devam edecek. Bizim için belirleyici olan çerçeve Soçi Mutabakatıdır. Mülteci baskısı giderek artıyor. Dünyanın hala harekete geçmemesi kabul edilebilir değildir. Bu herkesi ilgilendiren bir sorun. Yeni bir kriz kapımızda. Biz illa NATO gelsin savaş açsın, Rusya ile kötü olalım demiyoruz. Ama rejimin bu ihlallerinin durdurulması gerekiyor.Bizi tatmin eden bir sonuç henüz çıkmadı, görüşmeler sürecek..