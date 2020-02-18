Son dakika: Manisa'da 4.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Manisa'da saat 19:09'da 5,2 büyüklüğünde depremin ardından saat 00.23 sularında bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan alınan bilgiye göre Kırkağaç ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Saat 19.09'da meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde olmuştu. Depremden saatler ise yeni bir sallantı daha oldu.

MANİSA SALLANIYOR

AFAD'dan alınan bilgiye göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Manisa'da saat 19.09'da meydana gelen merkez üssü Kırkağaç ilçesi olan 5.2'lik depremin ardından, ilçeye bağlı Karakurt Mahallesi'ndeki vatandaşların tedirginliği sürüyor. 22 Ocak'ta meydana gelen depremler sonrasında hafif hasarlı olarak belirlenen bazı evlerde ağır hasar meydana geldi. Ağır hasarlı olarak belirlenen bazı evler ise sarsıntının ardından kullanılamaz hale geldi.





'ÇADIRLARDAN EVLERE DÖNÜYORDUK, YENİDEN ÇADIRA DÖNDÜK'



Deprem sırasında namaz kıldığını söyleyen mahalle sakinlerinden Necmiye Güngör (65), 22 Ocak'taki depremin ardından yeni evlerine dönmeye başladıklarını belirterek, "Deprem sırasında namaza durmuştum. Akşam namazının farzını kıldım. Sünnetini kılmaya başlayacakken deprem oldu. Sobanın üzerinde sıcak su vardı onu indirdim. Hemen kendimi dışarıya attım. Çadırlardan evlerimize yeni girmiştik, korkuyu atlatıyorduk ama yeniden çadırlara geri döndük. Rabbim beterinden korusun" dedi.

Son dakika: Manisa’daki 5.2 büyüklüğündeki deprem böyle yaşandı

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