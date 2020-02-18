Son dakika: Manisa'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde saat 19:09'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Manisa haricinde çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre merkez üssü Manisa'nın Kırkağaç ilçesi olan 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.09'da meydana gelen deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

KANDİLLİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.9 OLARAK AÇIKLADI

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü ise, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli'nin verilerine deprem yerin 12.1 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İŞTE MANİSA'DA HİSSEDİLEN DEPREMİN DETAYLARI