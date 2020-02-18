Son dakika gelen haberlere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.
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18.02.2020, 21:14
Son dakika gelen haberlere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Osman Kavala hakkında, 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi.
Son dakika: Osman Kavala gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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