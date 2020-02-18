Suriye için 6. zirve Mart ayında

Suriye’de siyasi çözüm için oluşturulan Astana sürecinin garantörleri Türkiye, Rusya ve İran’ın liderler düzeyinde mart ayı başında 6’ıncı kez bir araya gelmesi planlanıyor. İran’ın başkenti Tahran’da Başkan Erdoğan, Rus lider Putin ve İran lideri Ruhani’nin katılımıyla gerçekleşecek zirvede başta İdlib olmak üzere bölgedeki kritik durum ele alınacak.

Son toplantısını geçtiğimiz Eylül ayında Ankara'da gerçekleştiren Astana süreci garantörleri Türkiye, Rusya ve İran, 6'ıncı kez bir araya gelmeye hazırlanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin katılımıyla düzenlenecek 6'ncı Suriye üçlü zirvesinin mart ayı başında İran'ın başkenti Tahran'da yapılması planlanıyor. Zirvenin tarihinin İdlib'deki gelişmelere göre netleşeceği belirtildi.

SİYASİ GEÇİŞ SÜRECİ

Tahran'da gerçekleştirilmesi planlanan üçlü zirvede başta İdlib'teki gelişmeler, Suriye'deki siyasi geçiş süreci ve Anayasa çalışmaları, sığınmacılara yönelik insani yardım faaliyetleri ele alınacak. İdlib'deki çözümün, rejimin saldırganlığının bir an önce durdurulması ve daha önce varılan anlaşmalardaki sınırlara çekilmesinden geçtiğini vurgulayan Başkanı Erdoğan, "Aksi takdirde Şubat ayı bitmeden biz bu işi yapacağız. Bunu dostlarımızın desteğiyle gerçekleştirebilirsek memnuniyet duyarız, yok bu işi zor yoldan yapmamız gerekiyorsa ona da varız. İşte bu kadar açık ve net ifade ediyorum; Suriye'yi terör örgütlerinden ve rejimin zulmünden temizlemeden bize huzurla uyumak haramdır" açıklamasını yapmıştı.

HASAN AY