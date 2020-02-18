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beğenmedigi palyaçoyu dövdü!

Tipini beğenmedigi palyaçoyu dövdü!
Giriş Tarihi: 18.2.2020

Mersin'de bir açılışta caddeden geçenleri eğlendirmeye çalışan palyaço Bayram Aydemir, saldırıya uğradı. Tipini beğenmediğinden dolayı palyaçoya önce yumruk atan, ardından yerde tekmeleyen şahsı, çevredekiler sakinleştirerek, bölgeden uzaklaştırdı.

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