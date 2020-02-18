Trump’tan Türkiye’ye İdlib teşekkürü

İdlib’deki insani drama son vermek için sahada ve masada büyük çaba gösteren Türkiye, bölgeye yaptığı sevkiyatlarla Rejim’in önüne 60 kilometrelik çelikten bir hat ördü. Türkiye’ye ABD Başkanı Trump’tan da teşekkür geldi. Başkan Erdoğan ile Trump arasında yapılan telefon görüşmesine ilişkin Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Türkiye’nin çabalarından övgüyle bahsedildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin İdlib'deki yardım faaliyetleri ve çatışmanın önlenmesi için gösterdiği çabalardan övgüyle bahsederek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Türkiye bölgeye yardım elini uzatmaya sürdürürken, İdlib ve çevresine sevkiyatını devam eden ve Esad rejiminin ilerleyişini durdurmak için 60 kilometrelik alanda adeta çelik bir set çeken TSK, Cilvegözü'ne sadece 6 km mesafede bir üs daha kurdu.

TÜRKİYE'DEN YARDIM ELİ

Türkiye, İdlib'e insani yardım elini uzatmaya da devam ediyor. Suriye Ordusu'nun zulmünden kaçan milyonlarca sivil de Türkiye sınırındaki çadır kamplarda yaşam mücadelesine devam ediyor. Öte yandan Suriye Ordusu, günlerdir bombaladığı Halep'in çevresindeki 30 köy ve kasabayı ele geçirdi. Rusya ve İran destekli Esad Rejimi'nin havadan ve karadan gerçekleştirdiği saldırılar yüzünden on binlerce sivil evlerini terk ederek güvenli bölgelere kaçtı. Vurulan bölgelerin Zeytin Dalı Harekatı bölgesine komşu olması nedeniyle kaçan sivillerin büyük bir bölümü Afrin'e gitti. Afrin-İdlib yolu üzerinde yine uzun araç kuyrukları oluştu.



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çocuklar, İdlib'e giden Mehmetçiği yalnız bırakmadı. Sınıra yakın bölgede çocuklar askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

60 KM'LİK HATTA DUVAR

Suriye Ordusu'nun Halep'in batısında başlattığı operasyonlar yüzünden Türk Silahlı Kuvvetleri de son bir haftada gerçekleştirdiği sevkiyatın büyük bir kısmını bu bölgeye yaptı. Binlerce mavi bereli komando ve zırhlı araç Reyhanlı'daki Cilvegözü Sınır Kapısı yakınlarına konuşlandı. Başta Dara İzze ilçesi olmak üzere İdlib'in doğusundaki bölgede köy köy üstlenen Mehmetçik, sadece Halep'in batısında bu bölgede onlarca askeri üs kurdu. Dara İzze'den başlayıp Eriha'ya kuzey güney yönünde uzanan hattaki üslere çok sayıda obüs, çok namlulu roket atar ve tank konuşlandırıldı. Bölgeye getirilen Obüslerin namluları Suriye Ordusuna çevrildi. TSK dün ayrıca Hatay Cilvegözü Sınır Kapısı'na sadece 6 kilometre uzaklıkta bulunan Sarmada ilçesine de yeni üs kurdu. TSK'nın bölgeye gönderdiği zıhlı araç sayısı 3 bin sınırına dayandı.



MOSKOVA'DA YOĞUN DİPLOMASİ

Geçtiğimiz hafta Türk yetkililerle görüşmek için Ankara'da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı başkanlığındaki heyet ile görüşmek için Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal başkanlığındaki üst düzey heyet dün Moskova'daydı. Rus yetkililerle yapılan toplantılarda rejimin gözlem noktalarının gerisine çekilme kalınması gerektiği vurgulandı. Rus uçakları 2 hastaneyi vurdu Rus savaş uçakları, dün İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında 2 hastaneyi hedef aldı. Daret İzze'deki bombardımanda Firdevs ve Kinana hastaneleri hedef alındı. amen hizmet dışı kaldı.

UĞUR YILDIRIM