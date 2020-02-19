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’de siviller yine hedef oldu

İdlib’de siviller yine hedef oldu
Giriş Tarihi: 19.2.2020

21'inci yüzyılın en büyük insani felaketlerinden birinin yaşandığı İdlib'de Suriye Ordusu sivil hedefleri vurmaya devam ediyor. Rus savaş uçakları, dün de Halep'in batısında bulunan Daret İzze ilçesi ve çevresini hedef aldı. Ebzimo'da 3 sivil hayatını kaybetti. Rejimin, Türkiye sınırına 5 kilometre mesafedeki Dana beldesine yaptığı 8 top atışında ise 1 sivil yaşamını yitirdi. Esad askerinin saldırılarında sivil yerleşimleri rastgele hedef alması nedeniyle birçok okul ve hastane kapandı.

MEHMETÇİK HAZIR
Yaşanan insanlık ayıbına dur demek için bölgeye giren Mehmetçik, şehrin farklı noktalarına üsler kurmaya devam ediyor. Rejim askerlerinin saldırıları yüzünden boşaltılan köylere yerleşen askerler, hazırlıklarını tamamladı.

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