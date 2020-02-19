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'den samimi itiraflar

Keremcem'den samimi itiraflar

19.02.2020, 18:25 Güncelleme Tarihi: 19.02.2020,18:26

Sevilen şarkıcı ve oyuncu , Bi'Başka YouTube kanalı ile eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi. Yeni şarkısı "Gitmişsin Çoktan" ve başrolünü üstlendiği, yakında vizyona girecek olan romantik komedi filmi "" hakkında açıklamalarda bulunan Keremcem, samimi itiraflarda bulundu.

Hem oyuncu hem müzisyen olarak sevenlerinin karşısına çıkan Keremcem, 2020'de yeni bir albümün geleceği müjdesini verdi. Keremcem, geçtiğimiz günlerde bir radyo programında sarf ettiği ve çokça konuşulan "Müzikten özür dilerim" ifadesini, "Aslında benim sesimden şarkılarımı duymayı özleyen dinleyicilerimden özür dilemiştim. Ama artık özür dilemiyorum. Çünkü geliyorum" sözleriyle açıkladı.

Başrolünde yer aldığı ve yakında vizyona girecek filmi "Aşk Çağırırsan Gelir" hakkında da konuşan sevilen isim, "Aşkı değişik yönleriyle anlatan bir film oldu. Karakterim aşkı arayan ama en yakın arkadaşı onu çapkınlık maceralarına sürüklediği için bundan mahrum kalan bir karakter. Ama en sonunda aşkı buluyor" dedi.

Oyunculuk ve şarkıcılık arasında seçim yapamayacağını söyleyen Keremcem, "Ben oyuncu şarkıcıyım" sözleriyle kendini ifade etti.

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