‘Rejim çekilmezse gereği yapılacak’

Başkan Erdoğan, dün AK Partili vekillerle kahvaltıda bir araya geldi. Toplantı sonrası yaptığı açıklamada Moskova’da Türk-Rus heyetleri arasında yapılan İdlib görüşmeleriyle ilgili bilgi veren Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Rejim önceki sınırlarına çekilmezse bunu tahakkuk ettirmek için gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti'nin bazı milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti Genel Merkezi'ndeki basına kapalı toplantı, 3 saat sürdü. Toplantıyla ilgili açıklama yapan Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türk ve Rus heyetlerinin Suriye'nin İdlib bölgesindeki durumu ele almak amacıyla Moskova'da yaptığı görüşmelere ilişkin, "Türkiye'nin bu konudaki tezlerini açık ve net bir şekilde söylediler. Bizim İdlib'de rejimin bu saldırganlığına karşı Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekilde önceki sınırlarına çekilmezse yani Soçi mutabakatına uygun bir pozisyon almazsa bunu tahakkuk ettirmek için gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi. Bu konudaki yaklaşımımız, terörle mücadele, milli güvenliğimiz ve insani bir felaketin önlenmesi için zorunlu bir yaklaşımdır. Bu çerçevede iletildi. Heyet döndüğü zaman kapsamlı bir rapor verecek" ifadelerini kullandı.

KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ

Konuşmasında Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın Batı Trakya Türkleri ile ilgili sözlerine de tepki gösteren Çelik, "Müslüman Türk azınlığın tarihsel kimliğini reddeden bir açıklama. Bu yaklaşımlar konusunda AİHM Yunanistan'ı defalarca mahkum etti. Yunanistan bir AB üyesi olmasına rağmen Batı Trakya yaklaşımını değiştirmiyor. Hiç kimsenin tarihsel kimliği değiştirmeye gücü yetmez. Bu yaklaşımı vahim ve ırkçı bir yaklaşım olarak görüyoruz. Müslüman Türk azınlık Yunan demokrasisi için bir zenginliktir" dedi.



'DARBE İDDİASI TÜRKİYE İÇİN LÜZUMSUZ BİR GÜNDEM'

Darbe planı söylentileriyle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Çelik, "Kışkırtıcılık yapanlar var. Seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı örgüt lideri gibi göstermeye çalışanlar var. Dışarda bir kuruluşun yaptığı rapor içeride belirli kesimler tarafından gündemleştirildi. Cumhurbaşkanımız bu toplantıda bütün bu gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden saptırmaya dönük bir yaklaşım olduğunu söyledi. Türkiye'nin enerjisini darbe ile meşgul etmek hedeflerinden uzaklaştırmak demektir. Böyle bir gündem yoktur. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir" dedi.