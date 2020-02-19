Son dakika: İran'da yeni tip koronavirüsten 2 kişi öldü

Son dakika haberi... Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve 2011 kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs İran'da can aldı. İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

KORONAVİRÜSÜ İRAN'DA 2 CAN ALDI

İran'ın Kum kentinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili sağlık ekiplerinin söz konusu kentte çalışmalarına başladıklarını dile getiren İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, Kum'da yaşayan vatandaşları, insanlarla tokalaşma gibi yakın temastan kaçınmaları ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyardı.

ÖLÜ SAYISI 2 BİNİ AŞTI

Çin'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nden olmak üzere, 2 bin 5'e yükseldi.Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen vaka sayısı 11 bin 977'sinin durumu ciddi olmak üzere 74 bin 185'e çıktı. Durumu şüpheli olan vakaların sayısı 5 bin 248'e, müşahede altındakilerin sayısı ise 135 bin 881'e gerilerken, salgından iyileşerek taburcu olanların sayısı 14 bin 376'ya ulaştı.