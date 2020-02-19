‘Suriye konusunu ayrı değerlendireceğiz’

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün kurmaylarıyla bir araya geldiği Merkez Yürütme Kurulu toplantısında, İdlib ile ilgili net mesaj verdi. Rusya ile iyi ilişkilerin devam edeceği söyleyen Erdoğan, "Suriye'de sorunlu alanlarla sorunsuz alanları birbirine karıştırıp işi çıkılmaz hale getirmek istemiyoruz" dedi.

Türkiye'nin kendi güvenliği için orada olduğuna vurgu yapan Başkan Erdoğan, Libya, İdlib ve Akdeniz'de yaşananların Türkiye gündeminde kalacağını ifade etti. Suriye konusunda Rusya ile yapılan müzakerelere dikkat çeken Erdoğan'ın, "Rusya ile S-400, Türk Akım projesi, turizm gibi pek çok alanda ilişkimiz var. Sorunlu alanlarla sorunsuz alanları birbiriyle karıştırmamalıyız. Onun için Suriye konusunu ayrı olarak ele alıyoruz" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

'HEDEF BENİ ÖLDÜRMEKTİ'

Toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin söylemlerine de tepki gösteren Erdoğan, "O gece FETÖ'nün hedefi bendim. Beni öldürmek istediler. FETÖ'ler kendisine havaalanından ayrılırken yol açtılar. Darbe girişimini film seyreder gibi seyretti" dedi.

EDA IŞIK